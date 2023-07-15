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НовостиОбщество15 июля 2023 10:53

Школы Кировской области отремонтируют к новому учебному году за 640 миллионов

1 сентября должны открыться 438 школ
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В порядок приведут более 400 учреждений. Фото: kirovreg.ru

В порядок приведут более 400 учреждений. Фото: kirovreg.ru

641,5 миллиона рублей потратят на подготовку школ Кировской области к новому учебному году. Денег хватит на ремонтные работы в 423 организациях.

Как рассказала министр образования региона Ольга Рысева, в основном это будут текущие ремонтные работы и те, что необходимы по предписаниям надзорных органов.

К слову, в минпросвещения РФ ушла заявка на ремонт 184 кировских школ в 2024-2026 годах. Но это гораздо более серьезные ремонты: требуется 5 миллиардов рублей.

1 сентября 2023 года двери откроют 438 школ. В них пойдут 147 тысяч детей, из которых почти 10% - первоклассники.