В мэрии Кирова рассказали, в какие школы в 2023 году пойдут дети по прописке

Согласно документу, к каждому учебному учреждению привязаны несколько многоквартирных домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская администрация опубликовала постановление, по которому за школами города закрепили определенные территории.

Согласно документу, к каждому учебному учреждению привязаны несколько многоквартирных домов. Прописанные в них дети смогут в 2023 году получить преимущество при поступлении в закрепленные школы.

К примеру, в «Среднюю общеобразовательную школу № 2» могут поступить дети, прописанные на:

- улице Мурашинской;

- Мурашинском переулке;

- Мурашинском проезде;

- Майском переулке;

- улице Металлистов;

- улице Яранской:

- улице Котельничской;

- Котельничском переулке;

- улице Вологодской;

- улице Нолинской;

- улице Монтажников:

- улице Ярославской;

- улице Лобяжской;

- улице Мира, 1, 11, 13, 15, 23, 28, 29, 30, 31, 3 la, 33, 35, 36, 36/1, 37, 38, 39. 40, 41.47-14;

- улице Ломоносова, 2, 4, 6, 8, 10, 10а:

- Студенческом проезде 2, 3, 3а, 4, 5, 6 8, 10, 10/1, 12, 14, 16, 18;

- улице Лепсе, 56, 58, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 69, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77/1;

- улице Физкультурников, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

С полным списком можно ознакомится здесь.

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