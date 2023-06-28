Кировская область направила заявку на ремонт 184 школ на федеральные средства

В минувшем году на федеральные средства отремонтировали 15 школ Кировской области. Фото: kirovreg.ru

Кировская область направила заявку в Минпросвещения РФ на участие в отборе по капремонту 184 школ в 2024-2026 годах. Общая сумма работ составит 4,98 миллиарда рублей.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, Александр Соколов велел активнее привлекать учебные заведения к участию в госпрограмме «Модернизация школьных систем образования». В ее рамках в образовательных организациях проводится капремонт и оснащение средствами обучения.

Так, в 2022 году за счет федеральных средств отремонтировали 15 школ в 13 муниципальных образованиях области. При выполнении работ учитывались пожелания учеников и педагогов, активное участие принимали родители.