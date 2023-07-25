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НовостиОбщество25 июля 2023 14:40

Три тысячи книг передали кировчане запорожцам

Автобус, доставивший гумпомощь, останется там - будет развозить детей по школам
Петр МАКСИМОВ
Книги собирали сразу несколько муниципалитетов. Фото: kirovreg.ru

Книги собирали сразу несколько муниципалитетов. Фото: kirovreg.ru

В мае-июне 2023 года несколько муниципалитетов Кировской области собирали очередную гуманитарную помощь. На этот раз гуманитарную во всех смыслах - книги.

Первую партию печатных экземпляров уже привезли в Веселовский район Запорожской области - на территорию, шефство над которой передали Вятке. Это детская, художественная, историческая, научная литература. Издания привезли в минувшие выходные. А автобус, на котором привезли гумпомощь, оставят, чтобы возить местных детей в школу.

Сбор книг продолжается в ресурсном центре добровольчества (малый зал филармонии) и Дворце творчества - Мемориале.

Напомним, ранее куратором восстановления Веселовского района назначили Игоря Гагаринова - экс-сотрудника мэрии Кирово-Чепецка.