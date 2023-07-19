Три тысячи книг направит Кировская область на подшефную территорию Запорожья

Литературу собирали 12 муниципалитетов. Фото: kirovreg.ru

В мае-июне кировчане собрали очередной гуманитарный груз для Запорожской области, частично подшефной для нашего региона.

На этот раз в Веселовский район Запорожья направят более трех тысяч книг - художественную, историческую, детскую, научную литературу, учебники и словари. В сборе участвовали 12 муниципалитетов, включая Киров и ЗАТО Первомайский.

Первую партию книг планируют отправить в начале августа, - уточняют в правительстве Кировской области.

Акция тем временем продолжается: любой желающий может также поделиться книгами. В Кирове их можно принести в центр добровольчества (малый зал Вятской филармонии) и Дворец творчества - Мемориал.