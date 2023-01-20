«Эпицентр добра» Кировской области: добровольцы рассказали, какую помощь они оказывают нуждающимся

Волонтеры не «причиняют» добро, они осознанно оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. ФОТО: Евгения СУХИХ

Помочь пенсионеру с доставкой дров или продуктов, сшить необходимые вещи мобилизованному земляку, выгулять собаку в приюте для животных - это и многое другое делают кировские добровольцы. Сегодня за их плечами сотни и тысячи добрых дел. Что сподвигает кировчан на них?

ЧИСЛО ВОЛОНТЕРОВ РАСТЕТ С КАЖДЫМ ДНЕМ

- Волонтеры не «причиняют» добро, они осознанно оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. И мы рады, что число добровольцев в нашем регионе постоянно растет, - рассказала начальник отдела регионального ресурсного центра по развитию добровольчества КОГАУ «Областной дворец молодежи» Олеся Филимонова. - Только в прошлом году восемь тысяч человек зарегистрировались на портале добро.ру в качестве волонтеров или организаторов добровольческой деятельности.

На портале можно найти мероприятия, на которых предлагается оказать содействие, а также образовательные курсы.

Ресурсный центр проводит обучение для организаторов добровольческой деятельности в школах и вузах. ФОТО: Даниил ПОТАНИН

- Конечно, лучше всего помогать, если ты умеешь что-то делать хорошо и качественно. Поэтому в 2022 году наш центр организовал и провел серию образовательных мероприятий для волонтеров и организаторов добровольческой деятельности, участниками которых стали почти три тысячи человек, - подчеркнула активистка. - На образовательных мероприятиях мы знакомим волонтеров с правовой базой, негласными правилами добровольца и создаем благоприятные условия для создания дружной команды единомышленников. Также ресурсный центр проводит обучение для организаторов добровольческой деятельности в школах и вузах, некоммерческих организациях.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ЕСТЬ ВЕЗДЕ

При этом в самом Центре работают всего четыре человека.

- Каждый отвечает за свои компетенции. Однако если вы обратитесь с вопросом о добровольчестве к любому специалисту, вам обязательно дадут ответ на вопрос, так как сотрудники нашего «центра добра» в регионе зачастую не ограничены одним функционалом.

Одним из крупных событий 2022 года стало создание 14 муниципальных волонтерских центров, которые будут продвигать добровольчество и вовлекать граждан в разных районах области. В их число вошли Верхнекамский, Мурашинский, Свечинский и Санчурский муниципальные округи, Белохолуницкий, Слободской, Подосиновский, Нагорский, Зуевский, Советский и Яранский районы, а также город Вятские Поляны. Плюсом в Кирове было открыто два муниципальных волонтерских центра - на базе объединения клубов «Перекресток» и центра по работе с детьми, молодежью и семьей «Калейдоскоп».

- Добровольцы оказывают реальную помощь тем, кто в этом нуждается: идет поиск людей, которые потерялись, оказывают помощь с доставкой продуктов и лекарств, участвуют в организации спортивных и культурных событий... Если у вас появится желание делать добрые дела, вы можете обратиться в любой из центров в своем муниципалитете. Контактные данные может подсказать любой из наших специалистов, - уточнили в ресурсном центре.

ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ОБЪЕДИНИЛИСЬ

В числе крупных акций прошлого года - рекламная кампания «Волонтерство в лицах» с охватом более 250 тысяч человек. Также наши добровольцы организовали волонтерское сопровождение всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий.

- В регионе уже более двух лет реализуется Всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, координатором которой выступает наш ресурсный центр. На данный момент волонтеры помогают семьям военнослужащих, оказывают всем нуждающимся адресную, гуманитарную и психологическую помощь, - рассказали сотрудники центра.

На платформе можно зарегистрироваться в качестве волонтера или организатора добровольческой деятельности. ФОТО: Вероника ПОТАПОВА

В 2023 году региональному ресурсному центру по развитию добровольчества исполняется пять лет. Планируется, что в апреле в регионе пройдет марафон добрых территорий «Добрая Вятка». Любой желающий может включиться в 21-дневный челлендж добрых дел и сделать этот мир лучше. Сборник с акциями можно будет найти в группе ВКонтакте.

Также в июне планируется ярмарка добрых дел «Волонтерский пикник». На ней кировчане смогут познакомиться с деятельностью добровольческих организаций и принять участие в их активностях.

Кроме того, для волонтеров и организаторов добровольческой деятельности пройдут форумы, образовательные программы и многое другое.

СПИСОК ДОБРЫХ ДЕЛ

Платформой для поиска является экосистема dobro.ru. На ней вы можете зарегистрироваться в качестве волонтера или организатора добровольческой деятельности, найти мероприятие, в котором хочется оказать помощь, а также пройти образовательные курсы.

ТОП-5 ВОПРОСОВ СОТРУДНИКАМ ЦЕНТРА

1. Как стать волонтером?

2. Как получить электронную волонтерскую книжку?

3. Как стать волонтером той или иной добровольческой организации?

4. Как работать на портале dobro.ru?

5. Как подать заявки на всероссийские форумы в роли волонтера?

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