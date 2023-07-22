Гагаринова отправили руководить восстановлением района в Запорожской области

Игорь Александрович работал в мэрии Кирово-Чепецка несколько лет. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Первый замглавы администрации Кирово-Чепецка покидает свой пост.

Игорь Гагаринов переходит на новое место работы, - сообщили в мэрии.

Игорь Александрович отправится в Веселовский район Запорожья - на территории, шефство над которыми передали Кировской области.

- Кировская область оказывает постоянную помощь в восстановлении социально значимых объектов этого района, направляет гуманитарную и иную помощь, - пишут власти. - Для ее координации требуется постоянное присутствие представителей региона.

Игорь Гагаринов был первым замглавы администрации Чепецка и при новой главе Савиной, и при старом градоначальнике Шинкареве.