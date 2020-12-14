Глава администрации Кирово-Чепецка объявил об отставке

Михаил Шинкарев начал службу в администрации Кирово-Чепецка в 2004 году в качестве заместителя начальника управления образование. Фото: vk.com/public163812926

Глава администрации Кирово-Чепецка Михаил Шинкарев принял решение покинуть свой пост. В пресс-службе мэрии прокомментировали, что чиновник переходит на новую работу, об этом он сообщил 14 декабря на совещании с руководителями подразделений. Временно исполняющим обязанности руководителя администрации станет Игорь Гагаринов, который сейчас трудится первым заместителем.

Ранее Михаил Шинкарев принимал участие в кадровом конкурсе на должность директора департамента физической культуры и спорта Югры (Ханты-Мансийский автономный округ - прим. Ред.), но кресло, в обход всех объявленных процедур, занял бывший руководитель данного ведомства. Об этом сообщили местные СМИ.