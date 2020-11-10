Глава администрации Кирово-Чепецка заразился коронавирусом

Михаил Шинкарев работает главой администрации Кирово-Чепецка с 2015 года. Фото: k4gorod.ru

Диагноз COVID-19 подтвердился у главы администрации Кирово-Чепецка Михаила Шинкарева. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе городской мэрии.

- Со 2 ноября Михаил Анатольевич находится на больничном, в настоящее время госпитализирован по медицинским показаниям, - сообщили в мэрии. - Обязанности главы администрации города временно исполняет первый заместитель Игорь Гагаринов.

За минувшие сутки в Кирово-Чепецке обнаружено 11 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии коронавирус выявлен с симптомами заболевания у 552 человек. В регионе за все время заболели новой инфекцией свыше 13 тысяч жителей, за последние сутки - 186.

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