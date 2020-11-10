Коронавирус в Кирове: количество «тяжелых» пациентов резко увеличилось

К аппарату ИВЛ подключены 29 заболевших кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки коронавирусом заразились 186 кировчан. У них проявляются все симптомы болезни. Выписались же за этот период 658 человек, причем 142 из них вернулись домой из инфекционных стационаров. По данным федерального оперштаба, накануне от коронавируса скончался еще один житель нашего региона.

По состоянию на 10 ноября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 10529 заболевших, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 178 человек умерли - по данным федерального оперштаба;

- 3545 заразившихся жителей региона лечатся в инфекционных стационарах, у 3416 из них диагностирована пневмония;

- 10896 пациентов лечатся амбулаторно;

- 21738 кировчан находятся на домашнем карантине, свыше 5200 из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 101615 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 105 пациентов, 29 из них подключены к аппарату ИВЛ. С диагностической пневмонией в стационарах лежат 546 человек. У них коронавирус еще не подтвержден. Из их числа в реанимации лечатся 37 пациентов, 8 - на ИВЛ.