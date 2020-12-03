Глава администрации Кирово-Чепецка может покинуть свой пост

Михаил Шинкарев руководит городом с 2015 года. Фото: vk.com/public163812926

Действующий глава администрации Кирово-Чепецка решил принять участие в конкурсе на пост директора департамента физической культуры и спорта Югры (Ханты-Мансийский автономный округ - прим. Ред.). В пресс-службе ХМАО сообщили, что Михаил Шинкарев и Софья Конух стали финалистам. Им удалось обойти 11 претендентов.

Финалисты уже провели встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой. В ходе беседы она рассказала, что в случае победы кандидаты на должность должны через год публично отчитаться о проделанной работе.

Михаил Шинкарев поблагодарил власти Югры за представленную возможность участия в конкурсе.

- На моей родине мы такое практиковать не можем, к сожалению, - поделился Михаил Шинкарев. - Для чиновника важно пройти такой отбор. Я всегда говорю коллегам: если вы желаете чего-то добиться в жизни, в конкурсах нужно участвовать.