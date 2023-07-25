Замглавы чепецкой администрации продолжит работу в Запорожской области

Игорь Гагаринов отправится на подшефную территорию в качестве координатора от Кировской области. Фото: kirovreg.ru

Замглавы администрации Кирово-Чепецка Игорь Гагаринов станет координатором от Кировской области на подшефной территории. Подробности сообщили на еженедельной планерке у губернатора.

Чиновник продолжит трудиться в Веселовском районе Запорожской области. Ему предстоит координировать восстановление объектов инфраструктуры и жилья на подшефной территории. Планы работ выстроены на 2023-2025 годы.

- Игорь Александрович имеет большой опыт работы в органах местного самоуправления, курировал различные направления и зарекомендовал себя грамотным управленцем. Надеюсь, что его работа в Запорожской области будет на благо, - прокомментировал Александр Соколов.