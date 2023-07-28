Кировчане собирают спортинвентарь для школ Веселовского района

Поучаствовать в акции могут все желающие. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, спортивный инвентарь собирается в рамках акции для передачи в учебные заведения подшефного Веселовского муниципального округа Запорожской области. Так, на данный момент в Региональный центр военно-патриотического воспитания «Патриот» поступило 160 футбольных, волейбольных и баскетбольных мячей.

Акция продлится до 1 августа. Поучаствовать в ней может любой желающий. Принести спортинвентарь можно по двум адресам:

- Киров, Нововятский район, Пушкина, 32 - центр «Патриот»;

- Киров, Воровского, 16/1 - Центр детского и юношеского туризма и экскурсий.