В 2023 году в Кирове оборудовали несколько мест, где горожане могут позагорать и искупаться. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Жара, лето, солнце! Всем хочется на природу, поближе к песку и воде. И как раз на днях в Кирове закончили оборудование безопасных мест для отдыха. «Комсомолка» узнала, где горожане могут позагорать и искупаться.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ У ВОДЫ В КИРОВЕ?

Всего в Кирове оборудовали пять таких мест: городской пляж у старого моста, две зоны в Нововятском районе, одна - в Октябрьском, у Филейского затона, и одна в Дороничах. На каждом из них есть кабинки для переодевания, скамейки, урны, а также вышки для спасателей, которые дежурят с 10.00 до 20.00 ежедневно.

Горожане традиционно едут к старому мосту - на любимое место для отдыха, купания и принятия солнечных ванн. Тем более что оно считается официальным пляжем, и за его состоянием тщательно следят. В текущем году его открыли 19 июня. По данным Роспотребнадзора, качество воды и песка на пляже соответствует нормативам.

Две зоны в Нововятском районе приняли только сегодня, 6 июля. Это места на Свердлова, 2а и у дома №1 по улице Коммуны. Их выбрали неслучайно: они популярны у жителей района. Территория также убрана, дно - почищено. Горадминистрация также отчиталась о готовности мест отдыха у Филейского затона и в Дороничах.

Городской пляж официально открыли еще в июне. Фото: киров.рф

А ГДЕ КУПАТЬСЯ В КИРОВЕ?

Но есть один нюанс.

- Все четыре места отдыха у воды в Кирове с сегодняшнего дня открыты для посещения. Также заключен муниципальный контракт на содержание этих территорий в период пляжного сезона. Стоит добавить, что купаться здесь не рекомендуется по причине несоответствия акваторий нормативам безопасности, - сообщил замначальника департамента городского хозяйства Иван Мальцев. Он также добавил, что купание разрешено на городском пляже у старого моста.

Стоит заметить, что горадминистрация также приложила фотоотчет с приемки пляжей в Нововятском районе. В кадр попал информационный щит, на котором висит листовка: «Промышленная зона! Купание запрещено!». При этом на территории вырубали поросль, чтобы было удобнее спускаться к воде, и чистили дно реки.

Итак, позагорать можно в пяти местах. Искупаться - только в одном. Конечно, есть еще частные места - пляж у «Титаника» (рядом с городским) и пляж «Рыба Пила» (в Гнусино). Однако там придется заплатить за вход.

На одном из подготовленных пляжей висит листовка, запрещающая купаться. Фото: киров.рф

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРАВИЛАХ

Что бы вы ни выбрали - загорать или освежаться в воде, не забывайте об элементарных правилах поведения:

- купаться можно только в специально оборудованных местах (кои перечислены выше);

- не оставляйте детей без присмотра у воды!

- не купайтесь в нетрезвом виде;

- не ныряйте в незнакомых местах, где непроверено дно;

- не затевайте опасных игр в воде;

- в случае экстремальной ситуации позвоните по номеру 112.

Правила эти повторяются из раза в раз не просто так. Нынешний купальный сезон уже успел омрачиться трагедией.

Так, 3 июля в Оричевском районе утонула 14-летняя девочка. А 4 июля зарегистрировали сразу два несчастных случая: в Орловском и Кирово-Чепецком районе. В первом месте на Вятке начали тонуть два ребенка, одного удалось спасти, а вот восьмилетнюю девочку - нет. В Каринторфе же утонул 40-летний мужчина, купавшийся в Чепце.

Добавим также, что на несанкционированных пляжах проходят рейды для снижения числа происшествий на водоемах. Так, во время одной из проверок сотрудники полиции и КДН заметили двух подростков, купавшихся без присмотра родителей. Со взрослыми провели беседу. Такие проверки будут продолжаться.

Кировчан настоятельно просят не забывать о безопасности - как своей, так и ваших детей.