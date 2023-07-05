8-летняя девочка и 40-летний мужчина утонули в Кировской области

Еще одного тонувшего ребенка успели вытащить из реки Фото: Влад Комяков

Во вторник, 4 июля, на водоемах Кировской области зарегистрировали два несчастных случая.

На необорудованном пляже в Орловском районе отдыхали дети: купались в реке Вятке. 8-летняя девочка утонула, ее тело извлекли из воды. Еще один ребенок тонул здесь же, его успели спасти.

В Каринторфе (Кирово-Чепецк) при купании в Чепце утонул мужчина 1983 года рождения. По данным УМВД России по Кировской области, его тело пока не найдено.

Это уже не первые ЧП на водоемах Кировской области в нынешнем году. Полиция призывает кировчан быть осторожными, отдыхая на воде, и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.