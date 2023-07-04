Школьница утонула в Кировской области

Девушка погибла на воде 3 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 3 июля, в Кировской области погибла 14-летняя девочка. Подробности сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Известно, что школьница утонула, купаясь в одном из водоемов в Оричевском районе. Следком начал доследственную проверку: установит все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примет процессуальное решение.

Следователи призывают взрослых объяснять детям правила безопасности на воде, не отпускать их одних купаться. Все это может помочь избежать несчастных случаев.

Ранее было найдено тело одного из рыбаков, утонувших на Вятке еще осенью прошлого года.