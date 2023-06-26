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НовостиПроисшествия26 июня 2023 13:18

Найдено тело одного из рыбаков, утонувших в Вятке осенью

ЧП произошло в ночь на 29 октября 2022
Петр МАКСИМОВ
Возбуждено уголовное дело. Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Возбуждено уголовное дело. Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

В субботу, 24 июня, обнаружили тело рыбака. Об этом пишет «Типичный Котельнич» со ссылкой на межмуниципальный отдел полиции.

Напомним, трое рыбаков утонули 29 октября 2022 года. Дело было на реке Вятке, неподалеку от Разбойного Бора (Оричевский район). Четыре приятеля ночью вышли порыбачить на маломерном судне. Оно перевернулось, люди оказались в воде. Выбраться удалось лишь одному. Тело второго рыбака нашли на берегу практически сразу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мы делились историей спасения рыбака, провалившегося под лед на карьере.