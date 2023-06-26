Найдено тело одного из рыбаков, утонувших в Вятке осенью

Возбуждено уголовное дело. Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

В субботу, 24 июня, обнаружили тело рыбака. Об этом пишет «Типичный Котельнич» со ссылкой на межмуниципальный отдел полиции.

Напомним, трое рыбаков утонули 29 октября 2022 года. Дело было на реке Вятке, неподалеку от Разбойного Бора (Оричевский район). Четыре приятеля ночью вышли порыбачить на маломерном судне. Оно перевернулось, люди оказались в воде. Выбраться удалось лишь одному. Тело второго рыбака нашли на берегу практически сразу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мы делились историей спасения рыбака, провалившегося под лед на карьере.