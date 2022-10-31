В Кировской области возбудили уголовное дело после гибели трех рыбаков на Вятке

Поиски тел двух рыбаков продолжаются. Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

В Кировской области три рыбака утонули в Вятке. Информацию сообщает Центральное МСУ на транспорте СК России.

Трагедия произошла 29 октября около 2 часов ночи в Оричевском районе. Четверо мужчин вышли на Вятку на маломерном судне порыбачить с помощью сетей. В какой-то момент моторная лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Добраться до берега удалось только одному из них.

В результате проверки следователи выяснили, что во время осмотра рыболовной снасти мужчины нарушили центровку судна, оно начало набирать воду и затонуло. Один из пострадавших выбрался на берег сам. Тело другого обнаружили на правом берегу. Еще двое до сих пор не найдены и считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух или более человек. Сейчас следователи опрашивают свидетелей, назначен ряд экспертиз. Ведомство обещает установить все обстоятельства и предпринять меры по недопущению таких трагедий впредь.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

ВАЖНО

ГИМС Кировской области напоминает о правилах безопасности на воде осенью.

1. Необходимо иметь при себе спасательные жилеты, спасательный круг, черпак для отлива воды.

2. Узнавать прогноз погоды, собираясь на рыбалку.

3. Не выходить в плавание на неисправном судне.

4. Не садиться на борт лодки, пересаживаться с места на место или переходить с одного судна на другое, а также раскачивать его.

5. Не позволять детям передвигаться на лодке без взрослых.

6. Не перегружать судно сверх установленной для него нормы.

7. Не выходить в плавание в темное время суток и в сильный ветер.

8. Обязательно сообщать близким, куда и на какое время вы отправляетесь, а также иметь при себе надежные средства связи.

В ГИМС также отметили, что осенью температура воды составляет всего 6-10 градусов. Если человек окажется в воде, намокшая одежда потянет его вниз, а холод будет сковывать движения. Это следует иметь в виду при выходе на реку.

Кировчанам напоминают: в экстренных случаях звоните по телефону 112.