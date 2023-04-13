Появились подробности спасения рыбака, провалившегося под лед на карьере в Кирове

Мужчину на лодке доставили на берег и передали медикам. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кировской области спасатели помогли рыбаку, провалившемуся под лед. Появившимися подробностями истории поделились в региональном ГУ МЧС.

ДОСТАЛИ ЖИВЫМ

Несчастный случай произошел вечером 12 апреля в районе деревни Гнусино. В 200 метрах от берега под лед на карьере провалился рыбак. Мужчине крайне повезло: его увидели очевидцы. Они позвонили в службу «112» и сообщили о случившемся.

На место происшествия прибыли дежурная смена городского поисково-спасательного отряда и сотрудники МЧС. Совместно пожарные и спасатели оперативно подготовили лодки, надели специальные гидрокостюмы и направились к пострадавшему. Его успешно удалось достать из полыньи живым. Мужчину тут же доставили на берег и передали медикам «скорой помощи».

- Этому рыбаку очень повезло, что его заметили очевидцы и помощь пришла вовремя. А вот для жителя деревни Ванино Афанасьевского района рыбалка закончилась трагически. Он запутался в сетях и утонул, 11 апреля местные жители нашли его тело, - отметили в пресс-службе ведомства.

ВАЖНО

ГУ МЧС по Кировской области напоминает: весной лед на водоемах может стать пористым и рыхлым, однако внешне может выглядеть вполне крепким. На деле он не способен выдержать вес взрослого человека.

Рыбакам стоит помнить несколько правил:

1. Не собирайтесь большими группами и не пробивайте много лунок на ограниченной площади. Вы рискуете жизнью как своей, так и товарищей.

2. У каждого рыбака должны быть при себе спасательные средства:

- шнур длиной 12-15 метров с грузом на одном конце и петлей - на другом;

- «самоспасалки» - два предмета наподобие отвертки с ручкой и острым наконечником, которые связаны между собой веревочкой;

- на себя необходимо надеть спасательный жилет.

3. Не выезжайте на водоем на автотранспорте.

- Соблюдайте правила поведения на водоемах! Никакой улов не стоит человеческой жизни! - добавили в пресс-службе ведомства.