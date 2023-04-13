В Кирове спасли рыбака, который провалился под лед на карьере

Рыбака удалось вытащить из полыньи и доставить на берег. Фото: администрация города Кирова

В среду, 12 апреля, на карьере в Кирове провалился под лед рыбак. Как сообщили в городской администрации, информация поступила от очевидца по системе экстренных вызовов «112».

Инцидент произошел в деревне Гнусино. Мужчина провалился под лед на расстоянии около 200 метров от берега. На место оперативно выехали пожарные МЧС и поисково-спасательный отряд Кировского управления гражданской защиты.

В итоге рыбака удалось вытащить из полыньи и доставить на берег. Затем пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.

Кировчанам напомнили, что выходить сейчас на лед крайне опасно. Если вы стали очевидцем несчастного случая на воде, необходимо позвонить по телефону: 112.

Напомним, что на водоемах Кировской области начался нерестовый период. В регионе запрещена ловля рыбы и другие действия на реках до 10 июня.

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