На водоемах Кировской области начался нерестовый период

Контроль за соблюдением запрета будет вестись со стороны местных властей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С момента открытия водных объектов ото льда начинается нерестовый период. Об этом напомнили в правительстве Кировской области.

В министерстве охраны окружающей среды региона отмечают, что с момента освобождения рек, озер, прудов ото льда ловля рыбы и другие работы, оказывающие негативное воздействие на водные биологические ресурсы, запрещаются. Контроль за соблюдением запрета будет вестись со стороны министерства и Волго-Камского теруправления Росрыболовства.

Ограничения продлятся до 10 июня.

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