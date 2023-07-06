В Кирове полицейские проводят беседы с родителями, чьи дети купаются без присмотра

Кировчанам напомнили об опасности купания в не отведенных для этого местах. Фото: киров.рф

В Кирове проходят рейды для снижения числа происшествий на водоемах. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, сотрудники полиции и комиссии по делам несовершеннолетних проверили несанкционированные пляжи в Октябрьском районе. Во время рейда они заметили двух подростков, которые купались в водоеме без присмотра родителей.

В итоге специалисты провели беседу с родителями, которые не знали о местонахождении своих детей. Напомним, что 4 июня в Кировской области утонули 8-летняя девочка и 40-летний мужчина.