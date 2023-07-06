В Кирове обустроили все места отдыха у воды

Комиссия провела приемку мест отдыха в Нововятском районе. Фото: киров.рф

6 июля комиссия провела приемку мест отдыха у воды. Так, в Нововятском районе подготовили две зоны у Вятки: на Свердлова, 2а и у дома №1 по улице Коммуны. На территориях провели уборку и вырубку дикой поросли, очистили дно и сделали спуск к нему более пологим.

Как сообщает горадминистрация, на данный момент в Кирове обустроены все места отдыха, на нихдежурят спасатели, есть кабинки для переодевания, скамейки, урны.

- Все четыре места отдыха у воды в Кирове с сегодняшнего дня открыты для посещения. Также заключен муниципальный контракт на содержание этих территорий в период пляжного сезона. Стоит добавить, что купаться здесь не рекомендуется по причине несоответствия акваторий нормативам безопасности, - сообщил замначальника департамента городского хозяйства Иван Мальцев.

В ведомстве отметили, что купание разрешено на городском пляже у старого моста.