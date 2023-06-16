В Кирове закрыли частную детскую группу, откуда сбежала полуторагодовалая девочка в подгузнике

Девочка сбежала из частной группы по присмотру за детьми, воспользовавшись открытой дверью. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове закрыли частную группу по присмотру за детьми, откуда сбежала полуторагодовалая девочка. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

10 ноября 2022 года прохожие на улице Чапаева заметили странную картину: по улице шел маленький ребенок в одном подгузнике. Люди не остались равнодушными: забрали малышку, унесли в квартиру и вызвали полицию. Как выяснилось позднее, девочка сбежала из частного детсада, воспользовавшись открытой дверью - ее оставила нараспашку воспитательница, ушедшая в другую комнату. В группе на тот момент находились три ребенка.

Вполне вероятно, что такой шумихи бы и не возникло, однако «прогулка» девочки в подгузнике по улице попала на камеры внешнего наблюдения. Запись моментально разлетелась по СМИ и пабликам, после чего возбудили уголовное дело. После проверки оказалось, что детсад - не детсад, а частная группа по присмотру за детьми, устроенная в полуподвальном помещении и без лицензии на образовательную деятельность.

ДЕТСКИЙ КЛУБ ЗАКРЫЛИ РЕШЕНИЕМ СУДА

Суд признал владелицу детского клуба виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет. Предпринимательница отделалась штрафом в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, с нее взыскали компенсацию в пользу родителей сбежавшей девочки - 400 тысяч рублей.

Как сообщили в областной прокуратуре, в суд направился еще один иск - о запрете предоставлять помещение для осуществления деятельности. Требование признали законным, и детский клуб прикрыли.

КСТАТИ

Как уже было сказано ранее, проверка выявила всю суть «частного детсада». Это дало повод навестить аналогичные организации города. Прокуратура наведалась в 30 подобных учреждений, работающих в Кирове.

Где-то не проводили ежедневно влажную уборку, в некоторых местах обнаружили нарушения противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. С детьми могли работать сотрудники, не прошедшие медосмотры, гигиеническое обучение и аттестацию. С некоторых не потребовали даже справки о судимостях.

Всего по итогам проверки прокуратура внесла 22 представления с требованием устранить нарушения.