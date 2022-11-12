После инцидента со сбежавшей полуторагодовалой девочкой в Кирове проверят ИП, оказывающих услуги по присмотру за детьми

Проверки пройдут во всех группах по присмотру за детьми, организованных индивидуальными предпринимателями. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кирове проверят все организации, оказывающие услуги по присмотру за детьми, после инцидента со сбежавшим во время тихого часа ребенком. Об этом сообщает областное правительство.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

10 ноября прохожие заметили на улице совсем маленького ребенка. Из одежды на нем был только подгузник. Благо, в этот момент рядом оказались курьер, доставщик продуктов, и проходившая мимо женщина. Взрослые забрали ребенка (им оказалась полуторагодовалая девочка) и унесли в теплую квартиру, откуда вызвали «скорую помощь» и полицию.

Все трое попали на камеры видеонаблюдения. Видео быстро утекло в сеть, а вскоре попалось на глаза правоохранительным органам. Как выяснилось, малышка сбежала из частной группы по присмотру за детьми. Воспитательница оставила дверь открытой, и девочка свободно вышла из помещения.

По факту происходящего полиция, Следком и прокуратура проводят проверки.

НЕ ДЕТСАД, А ЧАСТНАЯ ГРУППА БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

Ранее СМИ сообщали, что ребенок сбежал из частного детского сада. Губернатор Александр Соколов внес ясность в происходящее.

- История с малышкой, выбежавшей в одном подгузнике на улицу, действительно шокирует. Это случилось позавчера на улице Чапаева, где индивидуальный предприниматель организовал группу по присмотру за детьми. В полуподвальном помещении и без лицензии на образовательную деятельность, - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Как выяснилось, в тот день под надзором воспитательницы были всего три ребенка. Женщина отправила их на тихий час и ушла в другую комнату, не закрыв дверь. Через нее и выбежала полуторагодовалая беглянка в подгузнике.

Компетентные органы, по его словам, проверяют эту частную группу. Действия или бездействие воспитателей получит оценку в рамках законодательства. Кроме того, правоохранителям и профильным ведомствам поручили проверить все подобные учреждения в Кирове.

- Со своей стороны хочу сказать слова благодарности курьеру, который не проехал мимо девочки. Помог, вместе с женщиной из соседнего дома вызвали скорую. Главное - человеческое отношение к ближним! - добавил губернатор.