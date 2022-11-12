Побег из детсада: в Кирове прохожие обнаружили на улице полуторагодовалого малыша в одном подгузнике

Сбежавшего из детсада малыша обнаружили прохожие, которые забрали ребенка с собой и вызвали «скорую» и полицию. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове из детского сада сбежал полуторагодовалый малыш. Первую информацию об этом сообщил паблик «Место происшествия».

СБЕЖАЛ ВО ВРЕМЯ ТИХОГО ЧАСА

Инцидент произошел 10 ноября на улице Чапаева. Камеры видеонаблюдения зафиксировали малыша, который бродил по улице в одном подгузнике. По счастью, ребенка заметили местная жительница и доставщик продуктов, которые тут же перехватили беглеца. Женщина унесла малютку в свою квартиру, откуда вызвала «скорую помощь» и полицию.

По предварительным данным, ребенок находился в частном детском саду. Как он сумел выбраться оттуда во время тихого часа самостоятельно – неизвестно. Ряд СМИ сообщает, что воспитательница забыла закрыть дверь, а ребенок пошел на ее поиски, поскольку раньше часто так делал.

В комментариях под постом кировчане возмущаются халатностью воспитателей и благодарят неравнодушных взрослых, которые пришли на помощь малышу.

- Как? После такого очень сложно доверять людям своих детей в садике. Это возмутительно!

- Садик закрыть! Без права подходить к детям!

- Этот частный детский сад, недалеко от нашего дома. Такое себе заведение для детей!

- Спасибо за бдительность и доброе сердце.

- Молодец паренек! Вот и отдавай в частный детский сад. Ищи-свищи потом.

ОФИЦИАЛЬНО

Тем временем записи с камер видеонаблюдения, разлетевшиеся по пабликам и новостным порталам, увидели и правоохранительные органы.

- Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, факты возможного оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщает Следственный комитет Кировской области.

Региональная прокуратура также подключилась к ситуации. Ведомство проводит проверку соблюдения законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Свою работу проводит и полиция, также устанавливая все обстоятельства случившегося. Что грозит воспитательнице, из-под чьего надзора ускользнул ребенок, пока неизвестно.