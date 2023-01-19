В Кирове проверили частные детские центры после инцидента со сбежавшим ребенком

Проверки прошли в более чем 30 организациях. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове закончилась проверка частных организаций, оказывающих услуги по присмотру за детьми. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ?

«Перетряхивать» все подобные фирмы начали после ноябрьского инцидента, когда из частного детсада сбежала полуторагодовалая девочка в одном подгузнике. После выяснения всех обстоятельств обнаружилось, что малышка ушла во время тихого часа.

Воспитательница не закрыла входную дверь, и юная беглянка беспрепятственно выскользнула на улицу. Благо, ее вскоре обнаружили прохожие.

В ходе разбирательств выяснили, что организация - не детсад вовсе, а частная группа по присмотру за детьми, к тому же работавшая без лицензии. Тогда губернатор Александр Соколов велел проверить все подобные организации.

ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ В КВАРТИРАХ И ОТСУТСТВИЕ АТТЕСТАЦИИ У РАБОТНИКОВ

Ну, а теперь к результатам проверок. По отчету областной прокуратуры, большинство таких фирм действует в Кирове. Ревизии прошли в более чем 30 «детсадах» и, конечно, без нарушений не обошлось.

Так, в домах на улице Красный Химик обнаружили детские центры, размещенные в обычных жилых квартирах. В Октябрьском районе - та же ситуация; точный адрес не называется. Информацию направили в налоговые органы и в ГЖИ. Еще один детский центр на улице Павла Корчагина оказался также в жилом помещении без изменения его статуса.

Были и другие нарекания. В детском клубе на Чернышевского нашли мебель и предметы интерьера, расставленные так, что ежедневно проводить влажную уборку помещения не представлялось возможным. В центре на Сутырина не было условий для сушки верхней одежды и обуви детей. Имелись замечания по маркировке мебели и организации питания.

По итогам проверок внесли 22 представления. Фото: прокуратура Кировской области

В 14 из 17 организаций обнаружили нарушения противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, к примеру, один из детских центров располагался на первом этаже пятиэтажки над встроенной автостоянкой. А лицензия на ведение медицинской деятельности оказалась только у одной фирмы.

Как подчеркивает прокуратура, почти везде к работе с детьми допускали работников, которые не прошли медосмотры, гигиеническое обучение и аттестацию. Кроме того, некоторые работодатели не удосужились потребовать с сотрудников справки о судимостях.

Всего ведомство внесло 22 представления. Некоторые владельцы не предоставили доступ в помещения на момент проверки. Сведения по ним направлены в полицию.

НАПОСЛЕДОК

В прокуратуре Кировской области также добавили, что расследование уголовного дела, возбужденного после побега девочки, продолжается и остается на контроле ведомства. Кроме того, в суд направлен иск с требованием запретить владельцу той самой частной группы использовать помещение и впредь. Заявление пока находится на рассмотрении.