В Кирове возбудили уголовное дело после инцидента со сбежавшей полуторагодовалой девочкой

Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове возбудили уголовное дело после инцидента с полуторагодовалым ребенком, который сбежал из группы присмотра. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Как подчеркнули в ведомстве, малышка сбежала ввиду отсутствия надлежащего присмотра за ней и «в силу малолетнего возраста находилась в опасном для жизни и здоровья состоянии». Благодаря внимательным прохожим удалось избежать трагедии.

Отвечать за произошедшее будет владелица детского клуба, откуда сбежала девочка. Следком возбудил в отношении нее уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». Женщине грозит до шести лет лишения свободы. На данный момент ведется расследование, сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Утром 10 ноября прохожие заметили на улице странно одетую маленькую девочку: на ней в такую погоду был только подгузник. Проезжавший мимо курьер и прохожая женщина не растерялись - остановились, унесли девочку в теплое помещение, затем оперативно вызвали «скорую» и полицию.

Оказалось, что полуторагодовалая девочка сбежала из частной группы присмотра за детьми. В тот день у воспитательницы на попечении находились всего три ребенка. Женщина уложила детей спать, вышла в другую комнату и не закрыла дверь, через которую и выскользнула девочка – свободно и беспрепятственно.

И побег ребенка, и его «задержание» попали на камеры наблюдения. Запись быстро утекла в сеть, после чего произошедшим заинтересовались правоохранительные органы, начав ряд проверок. А губернатор Александр Соколов после произошедшего велел проверить все ИП, которые оказывают услуги по присмотру за детьми. Результатов ревизий на данный момент нет.