В Кирове пойдет под суд хозяйка частного детсада, откуда в ноябре в одном подгузнике сбежал ребенок

Девочку, босиком шагающую по лужам, заметили прохожие. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове завершилось расследование уголовного дела по инциденту со сбежавшим из частного детского сада ребенком. В ноябре 2022 года полуторагодовалая малышка ушла из помещения в одном подгузнике.

ДЕЛО УШЛО В СУД

Как рассказали в региональном Следкоме, под суд пойдет владелица частного детского клуба. Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Так, из-за отсутствия необходимого контроля девочка оказалась одна на улице Чапаева без присмотра взрослых и воспитателей. Более того, ребенок в холодное время года находилась без верхней одежды и обуви.

После случившегося в отношении хозяйки детсада возбудили уголовное дело. Как отметили в ведомстве, в ходе следствия удалось собрать достаточную доказательственную базу. В результате уголовное дело ушло в суд. Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы.

РЕБЕНКА ЗАМЕТИЛ ПРОЕЗЖАЮЩИЙ МИМО КУРЬЕР

Побег малышки из детского сада зафиксировали камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, ребенка заметил проезжающий мимо курьер. Буквально через минуту к молодому человеку подошла женщина, которая предложила унести беглянку в тепло. Из квартиры местной жительницы прохожие вызвали медиков и полицию.

Как выяснилось позднее, 10 ноября прошлого года воспитательница присматривала за тремя детьми. Когда наступил тихий час, работница ушла в другую комнату, при этом входная дверь была открыта. Через нее девочка и выбежала на улицу. Оказалось также, что частный детсад находился в полуподвальном помещении и работал без лицензии на образовательную деятельность

22 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕРКЕ ДЕТСАДОВ В ГОРОДЕ

Помимо возбуждения уголовного дела в Кирове начались проверки частных детсадов. По информации областной прокуратуры, под надзором оказались более 30 организаций. В результате проверяющие выявили серьезные недочеты и нарушения в работе.

В том числе, некоторые детские сады размещались в обычных квартирах. Воспитатели, работающие с детьми, не предоставляли справки о судимости, не проходили медосмотры и обучение. Кроме того, в помещениях обнаружили нарушения противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам проверок прокуратура Кировской области вынесла 22 представления.