Штраф за побег ребенка: в Кирове оштрафовали владелицу частной группы, из которой ушла полуторагодовалая малышка в одном подгузнике

Сбежавшего ребенка заметили прохожие, которые вызвали медиков и полицию. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове состоялся суд над бывшей руководительницей детсада, откуда прошлой осенью сбежал ребенок. Инцидент наделал много шуму и заставил кировчан поволноваться - в особенности тех, кто пользовался услугами схожих организаций. Информацию сообщают областные Следком и прокуратура.

УШЛА ЧЕРЕЗ ОТКРЫТУЮ ДВЕРЬ

Инцидент произошел 10 ноября 2022 года на улице Чапаева. Камеры наблюдения зафиксировали маленького ребенка, который брел по улице едва ли не в чем мать родила. На счастье, прохожие не остались равнодушными к этой картине. Малышку унесли в квартиру, откуда вызвали медиков и полицию.

Позднее выяснилось, что полуторагодовалая девочка сбежала из частного детсада. Воспитательница отправила детей на тихий час и ушла в другую комнату, оставив дверь открытой, благодаря чему ребенок беспрепятственно вышел на улицу. В группе на тот момент были всего три ребенка.

Стоит отметить, что после проверки выяснилось: детсад - не детсад, а частная группа по присмотру за детьми в полуподвальном помещении и без лицензии на образовательную деятельность. Это дало повод перетряхнуть все подобные учреждения в Кирове. Ревизия прошла в 30 учреждениях, по итогам которой прокуратура внесла 22 представления.

ШТРАФ ВМЕСТО СРОКА

В результате областной Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». По версии ведомства, малышка сбежала из-за ненадлежащего присмотра и оказалась в опасном для жизни и здоровья состоянии в силу своего возраста - что вполне логично.

История закончилась хорошо благодаря неравнодушным кировчанам. Но не для руководителя частной группы.

- Следствием и судом установлено, что владелица детского клуба обязана была обеспечить безопасность предоставляемых услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте до шести лет, в том числе оказываемых привлекаемыми ею сотрудниками, - сообщает областной Следком.

В итоге хозяйке организации удалось избежать колонии. Суд вынес приговор: штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, как сообщает областная прокуратура, в пользу родителей девочки также взыскали компенсацию - 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.