Главные новости в Кирове с 21 по 27 февраля: пожар в новостройке, закрытие двух ледовых переправ, роспуск молодежного парламента и отмена должности «губернатор»

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Алексей Романов

Доброе утро, Киров! На календаре 28 февраля. День ожидается солнечным, без осадков. Температура воздуха от -2 до -4 градусов. Ветер дует с северо-запада со скоростью 3-4 м/с. Наступила новая рабочая неделя, а мы с вами традиционно вспоминаем самые запомнившиеся события ушедшей.

ПОЖАР В СТРОЯЩЕМСЯ ДОМЕ

В среду, 23 февраля, в микрорайоне Урванцево на улице Анжелия Михеева, 18а загорелся строящийся дом. По словам специалистов, произошло возгорание утеплителя между секциями. Данный объект относится к числу «проблемных». Сроки его строительства сдвигались на несколько лет. Подробнее можно узнать здесь.

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКРЫЛИ ЛЕДОВУЮ ПЕРЕПРАВУ

На этой неделе прекратилась эксплуатация ледовой дороги через реку Вятку в Уржумском районе. Данная переправа проходила через приток Воложка в селе Цепочкино. Кроме того, с 28 февраля, закрывается аналогичный объект в Котельниче.

На подъездах к переправам созданы искусственные барьеры из снега и грунта. Рядом также выставлены информационные и запрещающие знаки.

КИРОВЧАНАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОМОЧЬ БЕЖЕНЦАМ

Жители Кирова, кому исполнилось 18 лет, могут добровольно помочь прибывающим в наш регион беженцам из ДНР и ЛНР. В обязанности волонтеров входит встреча и регистрация граждан юго-востока Украины, помощь в расселении, а также оказание гуманитарной, психологической и медицинской помощи. Ряды активистов может пополнить любой желающий житель областного центра.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЛОЖИЛ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ

На этой неделе спикер Законодательного собрания Роман Береснев подписал указ о роспуске молодежного парламента. Причиной послужили изначальные разногласия парламентариев и их дальнейший раскол на две части. При этом 14 депутатов пожелали выйти из состава ЗСКО.

Однако в будущем Молпарламент будет создан вновь. При его формировании учтут все ошибки, приведшие к конфликтам. Председатель ОЗС и его коллеги скорректируют положения о работе совещательного органа.

ВМЕСТО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЕНЬГИ

Кировчане, имеющие трех и более детей, теперь могут выбирать какую меру социальной помощи они смогут получить - земельный участок или единовременную денежную выплату. Потратить ее можно будет на первоначальный взнос по ипотеке или на ее уплату, на строительство дома или его покупку. При этом размер матпомощи не может превышать 130 тысяч рублей.

Для получения выплаты необходимо подать заявление, заполненное по специальной форме. Узнать подробности можно, перейдя по ссылке.

ДОЛЖНОСТЬ «ГУБЕРНАТОР» МЕНЯЮТ НА «ГЛАВУ»

В Кировской области губернатор превратится в главу региона. Решение об этом приняли на заседании ОЗС. Новая должность подразумевает расширение ряда полномочий. Так, «Глава области» будет определять не только структуру, но и систему органов исполнительной власти. Кроме того, он сможет выносить предупреждения и выговоры главам муниципальных образований и занимать пост более двух сроков подряд. Данные изменения вступят в силу уже этим летом.