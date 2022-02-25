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Общество25 февраля 2022 13:46

Губернатора Кировской области переименуют в главу 1 июня 2022 года

Тогда же в силу вступят еще некоторые изменения, связанные с его полномочиями и деятельностью
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Глава региона сможет занимать свой пост более двух сроков подряд.

Глава региона сможет занимать свой пост более двух сроков подряд.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кировской области губернатор превратится в главу региона. Такое решение было принято на заседании ОЗС.

Глава будет наделен новыми полномочиями - в частности, будет определять не только структуру, но и систему органов исполнительной власти. Он будет вправе выносить предупреждения и выговоры главам муниципальных образований и сможет занимать свой пост более двух сроков подряд. При этом уточняется, что глава региона будет занимать одновременно госдолжность области и РФ.

Законопроект приняли в первом чтении. Его положения вступят в силу с 1 июня 2022 года.