Губернатора Кировской области переименуют в главу 1 июня 2022 года

Глава региона сможет занимать свой пост более двух сроков подряд. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кировской области губернатор превратится в главу региона. Такое решение было принято на заседании ОЗС.

Глава будет наделен новыми полномочиями - в частности, будет определять не только структуру, но и систему органов исполнительной власти. Он будет вправе выносить предупреждения и выговоры главам муниципальных образований и сможет занимать свой пост более двух сроков подряд. При этом уточняется, что глава региона будет занимать одновременно госдолжность области и РФ.

Законопроект приняли в первом чтении. Его положения вступят в силу с 1 июня 2022 года.