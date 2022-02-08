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Общество8 февраля 2022 12:59

В Кировской области должность губернатора предлагают переименовать в главу

А также позволить ему занимать свой пост более двух сроков подряд
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Предлагаемые изменения расширят полномочия губернатора региона.

Предлагаемые изменения расширят полномочия губернатора региона.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Губернатора Кировской области планируют переименовать в главу. Это и еще несколько изменений предложили внести в устав региона. Документ появился на сайте Заксобрания.

Так, помимо переименования должности губернатора, депутаты ОЗС предлагают снять ограничение по запрету занимать свой пост более двух сроков подряд. Он также будет вправе выносить предупреждения и выговоры главам муниципальных образований. Еще одно немаловажное изменение - исключить возможность отзыва избирателями из оснований досрочного прекращения полномочий губернатора.

Рассматривать предложение будут на ближайшем пленарном заседании ОЗС. В качестве докладчика выступит спикер Заксобрания Роман Береснев.