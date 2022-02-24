В Кировской области закрыли еще одну ледовую переправу через Вятку

Это вторая закрытая переправа в области. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области закрылась еще одна ледовая переправа. Это дорога через Вятку и приток Воложка в селе Цепочкино Уржумского сельского поселения. Информацию сообщает региональная ГИМС.

Переправу закрыли с 22 февраля. На данный момент на подъездах к ней создали искусственные барьеры из снега и грунта. Рядом также выставлены информационные и запрещающие знаки.

Напомним, ранее мы писали, что с 28 февраля закрывается ледовая переправа в Котельниче через Вятку. Подробнее об этом можно прочитать здесь.