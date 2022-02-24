В Котельниче с 28 февраля закрывают ледовую переправу через Вятку

В 2022 году в регионе планировалось оборудовать семь ледовых переправ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Котельниче закрывают ледовую переправу. Об этом сообщает местная горадминистрация.

Речь идет о дорога через реку Вятка со стороны улицы Урицкого. Переправляться по льду запретят с 28 февраля. Скорее всего, это связано с резким потеплением, которое может ускорить таяние.

Отметим, что всего в Кировской области планировалось оборудовать семь ледовых дорог через реки - в Котельничском, Уржумском, Арбажском, Малмыжском районах. Так, 25 января заработала переправа в Сорвижах Арбажского района, 27 - в селе Турек Уржумского района, а 3 февраля - в селе Тюм-Тюм. Для получения разрешения на открытие каждой из них получались специальные разрешающие документы.