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Общество25 января 2022 6:56

В Кировской области открыли еще одну ледовую переправу

Она соответствует всем необходимым требованиям безопасности
Алексей Романов
Алексей Романов
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Переправа оборудована шлагбаумом и специальными запрещающими знаками. Фото: 43.mchs.gov.ru/

Переправа оборудована шлагбаумом и специальными запрещающими знаками. Фото: 43.mchs.gov.ru/

В понедельник, 24 января, в Кировской области заработала вторая официально-разрешенная переправа. Ледовую дорогу оборудовали в селе Сорвижи Арбажского района. Информацию об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Данная переправа соответствует всем необходимым требованиям. Документ об этом получил ее организатор, предоставивший в Центр ГИМС заявление-декларацию.

Ледовая дорога имеет лесопромышленное значение. Ее длина составляет 350 метров, ширина - 20 метров. Максимально разрешенная грузоподъемность транспортных средств не должна превышать 25 тонн. Толщина льда на сегодняшний день достаточная - 86 см.