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Общество27 января 2022 9:19

В Кировской области откроют еще несколько ледовых переправ через Вятку

По реке можно будет переехать и на крупногабаритном транспорте
Алексей Романов
Алексей Романов
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Ледовые переправы значительно улучшают сообщения между населенными пунктами региона. Фото: kirovreg.ru

Ледовые переправы значительно улучшают сообщения между населенными пунктами региона. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжаются мероприятия, направленные на улучшение логистики между населенными пунктами в зимний период. Для этого в ближайшее время будет открыто еще несколько ледовых переправ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, 27 января должна открыться ледовая дорога через реку Вятку в селе Турек Уржумского района. Еще планируется обустроить переправы в деревнях Тюм-Тюм, Пеляндыш и в селе Гоньба. Их планируется ввести в эксплуатацию 3 февраля.

Отметим, что для получения разрешение на открытие переправы необходимо получить специальные разрешающие документы. Перед этим специалисты внимательно изучат состояние и толщину льда, установив при этом максимально разрешенный вес автомобилей.

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