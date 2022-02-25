В Кировской области многодетные семьи могут получить денежную выплату вместо бесплатного земельного участка

Единовременная выплата не может превышать 130 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области расширили меры соцподдержки для многодетных семей. По закону им положена возможность получить бесплатно земельный участок. Теперь взамен него они смогут получить единовременную выплату.

Решение принималось на пленарном заседании областного Заксобрания. По словам министра соцразвития Ольги Шулятьевой, выплата предусматривается в размере фактических расходов, но не может превышать сумму в 130 тысяч рублей. Потратить ее можно на первоначальный взнос по ипотеке или на ее уплату, на строительство дома или его покупку. При этом кировчане сами выбирают, что они хотят получить - земельный участок или компенсацию. Для второго варианта необходимо подать заявку на выплату средств.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2022 года в очереди на бесплатный земельный участок стояли 3337 многодетных семей.