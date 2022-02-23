В Кирове загорелся строящийся дом в микрорайоне Урванцево

Пожар вспыхнул днем 23 февраля. Фото: vk.com/stroim_kirov

В Кирове загорелся многоэтажный дом в микрорайоне Урванцево. Информация появилась в местных соцсетях.

- В Урванцево на Анжелия Михеева, 18а пожар. По всей видимости, горит утеплитель между секциями, - сообщает телеграм-канал «Строим Киров».

Официального комментария от областного ГУ МЧС по поводу произошедшего пока не поступало.

Отметим, что первую секцию дома ввели в эксплуатацию в ноябре 2021 года, причем с очень большим просроком: сдать здание должны были еще в 2018 году. Вторую, по данным канала, обещают достроить к концу текущего года. Строительством занимается ООО СХ «Союз». Насколько затянутся сроки теперь, после пожара - неизвестно.