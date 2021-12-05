В Кирове сдали проблемный дом №18 на улице Анжелия Михеева

Проблемный дом достроили спустя три года после срока сдачи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове достроили проблемный дом на улице Анжелия Михеева. Об этом сообщает областная прокуратура.

Здание №18 должны были закончить более трех лет назад - в первом квартале 2018 года. Завершения его постройки ждали 50 дольщиков-кировчан. Возведением занималось ООО СХ «Союз». Сроки сорвались, по данным прокуратуры, по многим причинам - в том числе из-за «финансовой неустойчивости строительной организации». Компании вносили представления и объявляли предостережения. Прорабатывались механизмы завершения объекта.

В итоге долгострой все-таки удалось закончить. В ноябре 2021 года застройщик получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию, а полсотни дольщиков - свои квартиры.