Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 15:03

В Кирове ищут волонтеров и собирают гуманитарную помощь для беженцев

Внести свой вклад в любом качестве может каждый желающий
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Для беженцев необходимы продукты, средства личной гигиены и многое другое.

Для беженцев необходимы продукты, средства личной гигиены и многое другое.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове набирают волонтеров для помощи беженцам из ЛНР и ДНР. Об этом сообщает горадминистрация.

Основными обязанностями добровольцев станут встреча и регистрация прибывших, формирование списков на расселение, оказание психологической и медицинской помощи, а также доставка гуманитарной помощи, организация уроков и досуговых мероприятий для детей. Стать волонтером может любой кировчанин старше 18 лет. Для этого нужно заполнить анкету по этой ссылке и ждать отклика от регионального координатора.

Кроме того, в Кирове сейчас собирают гуманитарную помощь для эвакуированных. Необходимы продукты, канцтовары, постельное белье, средства личной гигиены, одежда и обувь, лекарства, пластиковая посуда и многое другое. Полный список, а также подробную информацию, можно узнать здесь. Помощь можно принести по адресу: улица Розы Люксембург, 59 (рядом со школой №10), цокольный этаж. Предварительно необходимо позвонить по одному из телефонов: 8-912-929-3940, 8-963-000-9505, 8-912-716-6072, 8-919-520-5892, 8-912-715-1446.