В Кирове ищут волонтеров и собирают гуманитарную помощь для беженцев

Для беженцев необходимы продукты, средства личной гигиены и многое другое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове набирают волонтеров для помощи беженцам из ЛНР и ДНР. Об этом сообщает горадминистрация.

Основными обязанностями добровольцев станут встреча и регистрация прибывших, формирование списков на расселение, оказание психологической и медицинской помощи, а также доставка гуманитарной помощи, организация уроков и досуговых мероприятий для детей. Стать волонтером может любой кировчанин старше 18 лет. Для этого нужно заполнить анкету по этой ссылке и ждать отклика от регионального координатора.

Кроме того, в Кирове сейчас собирают гуманитарную помощь для эвакуированных. Необходимы продукты, канцтовары, постельное белье, средства личной гигиены, одежда и обувь, лекарства, пластиковая посуда и многое другое. Полный список, а также подробную информацию, можно узнать здесь. Помощь можно принести по адресу: улица Розы Люксембург, 59 (рядом со школой №10), цокольный этаж. Предварительно необходимо позвонить по одному из телефонов: 8-912-929-3940, 8-963-000-9505, 8-912-716-6072, 8-919-520-5892, 8-912-715-1446.