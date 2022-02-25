В Кировской области распустили Молодежный парламент

В ОЗС поступили заявления о выходе из состава Молодежного парламента сразу от 14 его членов. Фото: zsko.ru

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, на минувшей неделе поступили заявления от 14 членов Молодежного парламента, желавших выйти из его состава. При этом его полномочия прекращаются при выходе более трети участников, согласно положению совещательного органа. В ЗСКО отмечают, что по сразу по итогам выборов состав Молпарламента раскололся надвое. Пикировки в соцсетях вскоре перешли в открытые конфликты уже на самих заседаниях.

В итоге спикер ОЗС Роман Береснев прекратил полномочия Молодежного парламента. Однако в будущем он вновь будет созван - после некоторых корректировок положения о работе совещательного органа. А именно - в части норм, регламентирующих его роспуск.