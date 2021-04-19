Главные новости с 12 по 18 апреля в Кирове: арест главы «Газпрома», поджог могил на кладбище и 53 «отравившихся» школьника

Одним из самых обсуждаемых событий недели стал случай с поджигателями крестов и венков на кладбище в поселке Даровском. Фото: vk.com/zlo43

С добрым утром, кировчане! На дворе понедельник, 19 апреля. Сегодняшний день обещает быть солнечным, температура воздуха - от +1 до +5 градусов, порывы ветра - 3-9 м/с. Наступила новая неделя, ну а мы предлагаем вам вспомнить самые важные и интересные новости минувших семи дней.

КЛЕЩИ ПРОСНУЛИСЬ

В Кировской области зафиксировали первые случаи укусов клещей! От них пострадали уже несколько человек в разных районах региона - Юрье, Кирове, Даровском и Лузском районах. Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что виной тому слишком теплые деньки. Жителей региона просят быть внимательными и осторожными. О простых правилах, как уберечься от этой неприятности, можно почитать здесь.

ПОЖАР В ШКОЛЕ

В субботу, 17 апреля, в деревне Воробьева Гора Советского района вспыхнул пожар - причем не где-нибудь, а в школе. К счастью, никто не пострадал - возгорание произошло ближе к ночи. Однако здание, увы, сгорело дотла. Учащимся придется временно заниматься в местном детском саду.

ЗАБОЛЕЛИ ИЛИ ОТРАВИЛИСЬ?

Беспрецедентный случай произошел в Яранске: полсотни школьников разом ушли на больничный. У всех ребят выявили симптомы ротавирусной инфекции. Стоит отметить, что под удар попали учащиеся двух школ. Теперь учреждениям предстоит тщательная проверка от региональных Минобразования и Роспотребнадзора, чтобы выяснить, что же это все-таки - просрочка или ротавирус.

НИЧЕГО СВЯТОГО

Поселок Даровской стоит на ушах - на местное кладбище повадились вандалы. Ради эффектных фотографий подростки поджигали кресты и венки на могилах. Сделанные еще в марте фотографии слил в кировский паблик кто-то из причастных к ситуации, и общественность разбушевалась - совершенно справедливо. Полиция уже разыскала малолетних правонарушителей.

ЗАДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ КИРОВСКОГО «ГАЗПРОМА»

Ну и последнее важное событие, приключившееся уже в самом конце недели: Сергея Камеко, гендиректора АО «Газпром газораспределение Киров», обвинили в коммерческом подкупе. По версии следствия, на его счету два преступных эпизода. Газовик (теперь уже бывший) получил деньги от одной из организаций в обмен на различные действия, которые будут полезны подкупающей стороне. Сумма, полученная бывшим гендиром, потрясает воображение - более 44 миллионов рублей! Сейчас расследование продолжается, и на время его суд отправил Камеко на домашний арест.