В Даровском двое подростков поджигали кресты и венки на могилах

Молодые люди поджигали кресты и венки на местном кладбище. Фото: vk.com/zlo43

В поселке Даровской местные подростки нашли для себя очень странную и аморальную забаву. Молодые люди повадились поджигать венки и кресты на местных кладбищах. Информация появилась в паблике «Злой Кировчанин»: кто-то на условиях анонимности раздобыл и выложил фотографии. Вандалы активно фотографировались при совершении своих действий.

- В пгт Даровской подростки поджигают чужие могилы. По запросу правоохранительных органов или родственников усопших, чьи надгробия были осквернены, предоставим фото без замазки, - лаконично сообщает автор поста.

Комментарии переполнились возмущением, и кировчан можно понять - случай действительно вопиющий.

- Еще раз подтвердилось, что нынешнее поколение потеряно.

- Кошмар, что творят.

- А родители их куда смотрят?

- Живым покоя от маргиналов нет, так еще и к мертвым лезут.

Поднявшаяся шумиха быстро дошла до правоохранительных органов. В областном УМВД сообщили, что подростков уже разыскали. Как выяснилось, фотографии сделали еще в минувшем месяце.

- Установлено, что в марте двое местных жителей, не достигших возраста 16 лет, подожгли деревянный крест, находившийся на окраине кладбища у места, где оставляется мусор. Позже они же подожгли венок на одной из могил, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас полиция решает вопрос о привлечении подростков к ответственности.