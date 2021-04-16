«Просрочка или ротавирус»: в Яранске массово отравились школьники?

У заболевших школьников выявили симптомы, схожие с ротавирусной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Яранске 53 школьника разом отправились на больничный. Разброс - с первого по одиннадцатый класс. Шумиха поднялась после поста в паблике «Подслушано Яранск», опубликованного 14 апреля.

Один из жителей города анонимно поинтересовался у местных: «Что думаете по поводу сегодняшней ситуации в 1-ой школе? Просрочка? Ротавирус за ночь с 1 по 11 класс разошёлся?». Кто-то даже не знал о произошедшем, кто-то вовсю кричал про просрочку, некоторые грешили именно на инфекцию. В ситуацию вмешался региональный Минобр.

Как выяснилось потом - пострадали учащиеся школ №2 и 3. По данным ведомства, у всех заболевших есть симптомы ротавирусной инфекции. Кроме признаков отравления, у пострадавших отметили боль в животе и повышенную температуру. Однако в больницу обратились далеко не все заболевшие. Так, на дому находится часть детей с аналогичными симптомами.

- По данным управления образования администрации Яранского района, школьникам поставлен диагноз ОРВИ, - добавили в региональном Минобре.

Теперь обе школы ждет проверка Роспотребнадзора. В учреждениях также временно отключили все питьевые фонтанчики, а детям дают кипяченую воду. Руководству велели провести тщательную уборку и дезинфекцию помещений. Сделать это необходимо не позднее предстоящих выходных.