В Кирове зафиксировали первые случаи укусов клещей

Первые случаи нападения клещей зафиксировали 11 апреля. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировчанам следует быть осторожнее и внимательнее - клещи уже проснулись. Активизироваться их заставила не по сезону теплая погода. По данным областного Роспотребнадзора, первые случаи зафиксировали 11 апреля.

От укусов клещей уже успели пострадать несколько человек - в Юрье, Кирове, Даровском и Лузском районах. Поймать их жители региона успели как на дачных участках, так и в других местах жизнедеятельности. Необходимо помнить, что клещи являются разносчиками опасных заболеваний. Однако избежать укусов можно, если вовремя провести осмотр - как правило, с момента попадания вредного членистоногого на одежду до присасывания проходит один-два часа.

Кировчан просят соблюдать простые правила при походах на природу или дачные участки:

- одеваться правильнее - светлая одежда с длинными рукавами и плотными манжетами. Брюки лучше заправить в обувь. Волосы - спрятать под косынку или шапку. И не забудьте обработать одежду специальными препаратами!

- не садиться и не ложитесь на траву. Свежесорванные цветы и растения, а также верхнюю одежду и обувь, на которой могут оказаться клещи, не заносить в помещение;

- осматривать себя каждые 15-30 минут. То же самое сделать сразу после возвращения домой;

- проверьте, не принесли ли на себе клещей домашние животные после прогулки. Если да - удалить их;

- если вы остались на ночь на природе - устраивать стоянки на местах без травы, на песчаной почве или в сухих сосновых лесах.

Если вы все-таки поймали клеща, его необходимо удалить как можно скорее. Лучше обратиться за этим в больницу, а после - доставить вредителя в лабораторию, где его проверят на зараженность заболеваниями. Если вам не повезло и вы что-то подцепили от клеща - необходимо срочно обратиться в больницу за экстренной профилактикой и медицинским наблюдением.