Прогноз погоды в Кирове с 19 по 23 апреля: от солнца и прохлады к теплу и грозе

В пятницу кировчанам будет точно не обойтись без зонта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Люблю грозу... кхм, в конце апреля? Именно ее обещают синоптики в пятницу. В общем, погода снова становится неустойчивой, но к ее кульбитам нам уже не привыкать. «Комсомолка» публикует традиционный прогноз погоды на наступившую рабочую неделю с помощью сервиса gismeteo.ru.

В понедельник, 19 апреля, обещает быть солнечно... но весьма прохладно. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +1 до +5 градусов. Порывы ветра - до 9 м/с. Осадков не предвидится.

Во вторник, 20 апреля, будет все так же солнечно и ясно. С раннего утра термометры покажут -4 градуса, днем же потеплеет до +6. Порывы ветра - 2-7 м/с. Осадков также не обещается.

В среду, 21 апреля, начнет теплеть. Температура воздуха в течение дня будет повышаться с +6 до +10 градусов. С 15 часов солнце скроется за тучами. Обещается сильный ветер - порывы могут достигать 14 м/с. Осадков не прогнозируется.

В четверг, 22 апреля, погода начнет портиться. Утром, с шести до девяти часов, обещается небольшой дождь. Небо весь день будет затянуто тучами. Температура воздуха - от +4 до +9 градусов. Вновь ожидается сильный ветер - до 14 м/с.

В пятницу, 23 апреля, согласно прогнозу синоптиков, на Кировскую область обрушится самая настоящая гроза. Воздух в течение дня прогреется до +14 градусов. С 12 часов начнет накрапывать небольшой дождь, а гроза придет ближе к 15 часам. Осадки прекратятся лишь ближе к ночи. Ветер обещает быть сильным - до 11 м/с. Одевайтесь теплее!