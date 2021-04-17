В одной из деревень Советского района полностью сгорела школа

Пожар вспыхнул в школе ближе к ночи. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Кирове в последнее время пожар на пожаре. Так, вечером 16 апреля в деревне Воробьева Гора Советского района вспыхнула школа. К счастью, никто из детей и учителей не пострадал, однако вместо образовательного учреждения осталось только пепелище - здание сгорело полностью.

По информации областного правительства, с понедельника 19 апреля школьники будут временно заниматься в здании детского сада, которое расположено в 200 метрах от сгоревшего здания. Как уточнили в ведомстве, в учреждении есть свободные комнаты для учеников и пищеблок. Ситуацию со сгоревшей школой контролирует глава Советского района.

По данным областного ГУ МЧС, пожар в школе вспыхнул в 22.47. К ликвидации привлекались 20 человек и 9 единиц техники. Локализовать пожар удалось в 23.40, а потушить полностью - в 03.45.

Это не единственный пожар, произошедший в ночь с 16 на 17 апреля. Недавно мы писали, что в час ночи в Кирове загорелся деревянный дом на улице Красина.