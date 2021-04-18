Гендиректора АО «Газпром газораспределение Киров» обвинили в коммерческом подкупе

На время расследования уголовного дела Камеко отправится под домашний арест. Фото: СУ СКР по Кировской области

Гендиректору АО «Газпром газораспределение Киров» Сергею Камеко предъявили обвинение в двух эпизодах коммерческого подкупа в особо крупном размере. Сейчас по материалам региональных УФСБ и УМВД на него заведено уголовное дело. По сообщению областного Следственного комитета, суд избрал в качестве меры пресечения для подозреваемого домашний арест.

Как сообщает ведомство, Камеко заключил сделку с одной из местных строительных организаций с умыслом «незаконного получения денежных средств, имущества и пользования услугами имущественного характера». Предприниматель за это отдал ему более 44 миллионов рублей. Со своей стороны, бывший гендир обещал помощь в заключении договоров на строительство газопроводов и выполнение других работ с данной компанией, а также своевременно и беспрепятственно подписывать все необходимые документы по приемке работ. Ну, и другие действия в интересах подкупившей его организации.

В офисах компании провели обыски и изъяли необходимую документацию. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. В этом сотрудникам СУ СКР помогают работники полиции и ФСБ. Камеко грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с огромным штрафом в придачу.

Напомним, что совсем недавно, в начале марта, задержали заместителя Камеко - Александра Остапчука. И тоже по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Для него суд избрал более строгую меру пресечения: Остапчук отправился в СИЗО на время расследования.