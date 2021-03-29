Коронавирус в Кировской области, последние новости на 29 марта 2021 года: за минувшую неделю в регионе скончались шесть пациентов с COVID-19

Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 321. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 29 марта 2021 года:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 94 новых случая заражения COVID-19;

- 168 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 2685 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 1749 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 1448 человек. У 1302 жителей региона болезнь осложняется пневмонией. Еще 301 пациент - с диагнозом «пневмония», результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 90 человек, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 321 (+1). За неделю - с 22 по 28 марта - в госпиталях Кировской области скончались шесть пациентов.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области – 0,99% (средний по России – 2,16%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,82Rt.

В регион привезли очередную партию вакцины «Спутник V» - 1200 доз. Сейчас их распределяют по кировским больницам. По состоянию на 26 марта, первым компонентом препарата привились 48 тысяч кировчан. Более половины из них - люди старшего возраста. Полный курс вакцинации прошли 40978 жителей региона.

Записаться на прививку можно по единому номеру 122 либо на портале Госуслуг. В приоритете на вакцинацию - работники медицинской, педагогической и социальной сфер, а также сотрудники организаций, ежедневно работающие с большим потоком людей и жителям региона старше 55 лет. Кроме того, первоочередность отдается кировчанам, находящимся в «листе ожидания». Сейчас в нем записаны более 1,5 тысячи жителей региона.

В Слободском закрылся инфекционный стационар, развернутый на базе местной ЦРБ. Учреждение принимало пациентов с коронавирусом с октября 2020 года. Теперь оно вновь начнет работать по основному профилю. На данный момент в регионе действуют 12 «ковидных» госпиталей.

Кировский завод начнет выпускать вакцину от коронавируса. Начать производить препарат планируют уже летом. К концу года планируется выпустить около пяти миллионов доз вакцины.

Нашему региону выделят более 42 миллионов рублей на лекарства от коронавируса. Препараты, закупленные на эти средства, будут выдавать пациентам, лечащимся на дому с легкой формой болезни.

Кировская область живет в условиях пандемии коронавируса уже целый год. 13 марта 2020 года в нашем регионе выявили первый случай подозрения на COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за год, с 13 марта 2020 года по 13 марта 2021 года, в Кировской области выявили 38017 человек, заразившихся коронавирусом. Выздоровели 33764 заболевших жителей региона. 307 кировчан умерли от нового вируса.